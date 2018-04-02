Титов счел лишком жестким арест Магомедовых

Заключение предпринимателей под стражу на стадии следствия разрушает их бизнес, братьев Магомедовых можно было бы заключить под домашний арест, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со статьей 108 УПК они не должны подвергаться аресту, поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест», – цитирует Титова РИА «Новости».

Говоря о предъявленных Магомедовым обвинениях, бизнес-омбудсмен отметил, что его аппарат не получал от фигурантов дела обращения и не знает в чем их обвиняют.

«Если получим обращение – будем заниматься», – сказал Титов.

Напомним, 31 марта Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Магомедовых заподозрили в хищениях, растратах на 2,5 млрд рублей и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

Магомедовых заключили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово». В Кремле заявили, что арест владельцев группы «Сумма» не является одноразовой акцией, борьба с хищениями госсредств ведется целенаправленно и системно.