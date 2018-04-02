Братьев Магомедовых отправили в одиночки «Лефортово»

Владельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«На данный момент они находятся в следственном изоляторе СИЗО «Лефортово», где их разместили в одиночных камерах. В ближайшее время переводить в общие камеры их не планируется», – цитирует Мельникова РИА «Новости».

Отмечается, что на условия содержания Магомедовы не жалуются, при этом выразили желание получить в ближайшее время личные вещи от родных.

«Кроме того, у одного из братьев есть спортивная травма, которая проявила себя в условиях СИЗО, и, возможно, ему могут понадобиться лекарства. В целом же, Магомедовы считают, что задержание и доставка в изолятор проходили очень вежливо и без каких-либо нарушений со стороны правоохранителей», – отметил Мельников.

Напомним, в субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов.

Совладельцев «Суммы» заподозрили в хищениях, растратах на 2,5 млрд рублей и создании преступного сообщества. Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

По оценкам Forbes, состояние Зиявудина Магомедова составляет 1,4 млрд долларов (63-е место в списке богатейших россиян по состоянию на 2017 год). Издание отмечает, что братья Магомедовы представляют один из богатейших семейных кланов России.