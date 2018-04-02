Созвано экстренное заседание Лиги арабских государств по Палестине

Лига арабских государств (ЛАГ) объявила о созыве экстренного заседания на уровне постоянных представителей по ситуации в секторе Газа, сообщил помощник генсека панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али.

Проведение экстренной встречи, с запросом о которой обратилась Палестина, запланировано на 3 апреля, передает ТАСС со ссылкой на издание Ad Dustur.

Напомним, в минувшую пятницу, когда в Палестине отмечали День защиты земли – 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель, – тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. Жертвами столкновений между израильскими военными и палестинскими демонстрантами стали 15 человек, еще более 1,4 тыс. получили ранения.

Комментируя ситуацию, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование событий в палестинском секторе Газа. Россия выразила готовность принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров.