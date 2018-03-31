Генсек ООН призвал к независимому расследованию событий в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в палестинском секторе Газа, в том числе гибель людей при столкновениях.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями в секторе Газа между палестинцами, участвовавшими в Великом марше возвращения, и силами безопасности Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и большому числу раненых», – заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По его словам, генеральный секретарь призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов, передает РИА «Новости».

Тем временем Россия подтвердила готовность принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН Сафронков отметил, что ближневосточное урегулирование «должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Арабскую мирную инициативу». «Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров», – отметил российский дипломат.

Напомним, в пятницу 30 марта палестинцы отмечали День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этот день тысячи палестинцев приняли участие в акциях протеста на границе сектора Газа. Отмечаются случаи стычек с израильскими силами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие.

Жертвами столкновений между военнослужащими армии обороны Израиля и палестинскими демонстрантами стали 15 человек, еще более 1,4 тыс. человек получили ранения и травмы.