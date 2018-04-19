Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков

Москва требует от Киева прекратить издеваться над российскими гражданами-членами экипажа задержанного судна «Норд» и позволить им вернуться домой, Россия имеет право на жесткий ответ, заявили в российском МИД.

«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В заявлении отмечается, что украинские власти «продолжают издевательства» над экипажем российского рыболовецкого судна, «пиратски захваченного» в Азовском море. Речь идет о том, что в четверг в киевском аэропорту «Жуляны» представители погранслужбы Украины «в очередной раз» не пропустили рыбаков в Минск – граждан России, которые предъявили российские паспорта.

«Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков», – заявили МИД, обвинив Украину в грубом нарушении основополагающих прав человека.

В четверг с Украины в Белоруссию сумели выехать два члена экипажа российского судна «Норд». Еще семь членов экипажа не смогли покинуть территорию страны - у них отобрали выданные в генконсульстве России паспорта.

Сумевшие покинуть территорию Украины двое членов экипажа задержанного крымского судна «Норд» уже прибыли в Крым.