Два моряка с захваченного судна «Норд» сумели бежать с Украины

С Украины в Белоруссию сумели выехать два члена экипажа российского судна «Норд», сообщила украинская госпогранслужба.

«19 апреля около 6.00 двое граждан Украины, члены судокоманды СЧС «Норд», обманным путем выехали с Украины в Белоруссию», – сообщается в Facebook госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что они зарегистрировались на рейс в Белоруссию в аэропорту «Жуляны». Они предъявили документы граждан России, выданные в российском генконсульстве в Харькове. В сообщении отмечается, что Украина не признает документы, выданные в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами.

«Поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах России отличалась от идентификационных этих граждан Украины–членов суднокоманды «Норд», которые содержались в базах данных, эти граждане были пропущены через границу и вылетели в Белоруссию», – отметили в госпогранслужбе.

В ведомстве заявили, что есть основания «сомневаться в законности» выдачи членам экипажа «Норд» паспортов России. По этой причине еще семи членам экипажа, которые в 15.20 пытались оформиться на рейс в Минск, отказали в посадке. Паспорта изъяли и составили протоколы о «попытке незаконного нарушения государственной границы Украины».

Отметим, что у членов экипажа не было какой-либо меры пресечения - арест наложен на судно. От капитана судна потребовали явиться к следствию по первому требованию - в этом заключалась его мера пресечения.

На прошлой неделе стало известно, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ. Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым.

Перед этим весь экипаж судна не смог покинуть Украину через границу с Крымом.