Путин обсудил ситуацию в Сирии с Совбезом

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России обсудил ситуацию в Сирии, а также предотвращение паводков и природных пожаров на российский территории, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В рамках разговора по международным делам Путин информировал коллег по Совбезу о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, которая сложилась после недавних ударов западных стран по Сирии», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что на совещании обсуждались также вопросы социально-экономической повестки дня в России. Кроме того, члены СБ России обменялись мнениями по антипаводковой и противопожарной деятельности.

В среду во время встречи с членами правительствами доклад на эту тему сделал глава МЧС Владимир Пучков, напомнил Песков.

В совещании приняли участие спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также премьер Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.

Напомним, Россия осудила удар США, Франции и Великобритании по Сирии. Так, Путин назвал удар актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН, а Лавров указал на то, что нанесен он был под надуманным предлогом.