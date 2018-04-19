Лукашенко намекнул на связь «дела Скрипалей» с ценой на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался комментировать «дело Скрипалей», но посоветовал обратить внимание на влияние инцидента в Солсбери на стоимость нефти.

«Комментировать – это не моя работа, а скорее ваша (СМИ). Вряд ли мы много знаем и можем рассуждать. Смотрите на вещи шире: цена на нефть выросла? Выросла! Дальше я не буду продолжать, подумайте», – передает его слова РИА «Новости».

Лукашенко сделал это заявление в ходе визита в Молдавию, где он проводит встречу с президентом этой страны Игорем Додоном. Последний, в свою очередь, заметил, что для их стран важнее хороший урожай осенью, чем «проблемы в геополитическом пространстве».

«Очень важно для Белоруссии и Молдавии, чтобы цены на нефть шли вниз, а не вверх», – сказал в ответ Лукашенко.

Напомним, в марте бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен в Великобритании якобы нервно-паралитическим веществом «Новичок». В отравлении его и его дочери Юлии безосновательно обвинили Россию. При этом оба уже пошли на поправку.

Додон и Лукашенко ранее дело Скрипаля не комментировали, хотя молдавский президент резко осудил решение правительства Молдавии о высылке российских дипломатов.