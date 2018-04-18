На свалке в сирийской Думе боевики оставили белые каски

Житель сирийского города Дума, где якобы произошла химатака, стал свидетелем того, как боевики выбросили на свалку противогазы и белые каски.

Мужчина по имени Уммар рассказал, что на свалку приехал фургон, из которого вышли «два человека в форме «Джейш аль Ислам» (террористическая группировка, запрещенная на территории России)», передает «Звезда».

После того, как боевики уехали, Уммар решил проверить, «кого на этот раз они казнили и выбросили на свалку».

«Развернул мешки, и оттуда посыпались маски и противогазы, какой-то порошок», – сообщил он.