Установлена личность напавшего на школу в Башкирии

Нападение на школу в Стерлитамаке совершил 17-летний ученик коррекционного класса, сообщает Следственный комитет.

Уточняется, что после совершения инцидента школьник нанес себе ножевое ранение; он госпитализирован вместе с потерпевшими, передает РИА «Новости».

До этого он ранил учительницу и одноклассницу, однако «телесные повреждения... не сильные», передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах Башкирии.

Сообщается также, что совершивший нападение принес с собой бензин, однако «он быстро прогорел, пожара не было как такового». Сработала пожарная сигнализация, и одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Она получила ушибы.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Также в школе произошло возгорание. Школьника задержали.

Перед нападением он выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».