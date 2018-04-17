Мотоциклист въехал в толпу в Львовской области, есть пострадавшие

В городе Броды Львовской области мотоциклист въехал в толпу людей; пострадали пять человек, в том числе трое подростков, сообщает Львовская областная администрация.

Инцидент, о котором сообщается во вторник, произошел вечером накануне, 16 апреля, передает РИА «Новости».

Сообщается, что мотоциклист не справился с управлением и врезался в людей. Был госпитализирован сам водитель и двое пешеходов: мужчина 1950 года рождения и девушка 2004 года рождения.

Пешеходы находятся в реанимации.

Напомним, в понедельник автомобиль врезался в толпу в Манчестере.