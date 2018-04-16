Автомобиль врезался в толпу в Манчестере

В результате наезда автомобиля на людей возле торгового центра в британском Манчестере пострадали шесть человек, пишет газета Mirror.

Издание отмечает, что инцидент произошел на севере Манчестера во второй половине дня рядом с торговым центром Asda. Известно, что пострадавшие получили серьезные травмы, передает РИА «Новости».

Подробности ЧП пока не известны.

Напомним, похожий случай произошел в субботу в городе Мюнстер на юге Германии. Там грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей, в результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой. Сообщалось, что у него были проблемы с психикой.