Литоральные корабли ВМС США признали «кучей мусора»

Американские прибрежные боевые корабли «Свобода» и «Независимость», на которые были потрачены 16 лет разработки и миллиарды долларов, оказались «плавучими кучами мусора», пишет Task & Purpose.

«После того как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом», – говорится в статье, передает РИА «Новости».

По данным издания, новые суда совершенно не годятся для военных операций. В 2014 году США вынуждены были сократить заказ на корабли LCS из-за неуверенности в их эффективности, а уже имеющиеся суда постоянно находятся на техническом обслуживании и доработках.

Как сообщили в Морском институте ВМС США, в 2018 году американские моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

В качестве очевидных недостатков Littoral Combat Ship (LCS) отмечается дефицит элементов боевой системы, в частности системы радаров, ограниченные возможности защиты от противокорабельных ракет, а также отсутствие защитного механизма, позволяющего снизить ущерб в случае мощного удара.

«Ни одна из модификаций LCS не выдержит бой высокой интенсивности», – отмечается в статье.

В декабре сообщалось, что программа кораблей прибрежной зоны ВМС США Littoral Combat Ship (LCS) оказалась «на распутье», ведомство собирается просить у Конгресса 14 млрд долларов на последние 12 кораблей, но может не получить финансирование в полном объеме.

Еще в феврале 2016 года Bloomberg сообщал, что новый боевой корабль прибрежной зоны USS Coronado программы LCS провалил учения, не сумев должным образом отразить атаку судов ниже классом.