Российский экономист извинился перед финской энергокомпанией за ложь

Директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин принес извинения финской энергетической компании Fortum, а также министерству обороны и полиции безопасности Финляндии за ложную информацию о связи энергокомпании с финскими властями.

«Прежде всего, подтверждаю, что данные о персональном составе совета директоров Fortum, взятые из статьи А. Родина «Деньги переданы судье. Как челябинская «дочка» финского энергетического концерна Fortum по главе с Александром Чуваевым выводит сотни миллионов» в «Общей газете» 31 мая 2016 года и перепечатанной порталом Compromat.ru, не соответствуют действительности», – сообщил Делягин, сообщает Yle.

В связи с этим он заявил, что приносит «глубокие и искренние извинения Fortum, министерству обороны и полиции безопасности Финляндии, их руководству, а также всем иным лицам, кто почувствовал себя задетым этой публикацией. И, разумеется, министру Линтиля, которому пришлось реагировать».

Напомним, Делягин в авторской колонке, опубликованной «Российской газетой», утверждал, что председателем совета директоров Fortum является министр обороны Финляндии, а членом совета директоров – представитель финской полиции безопасности. На своей официальной странице Делягин сообщил, что почерпнул эти данные из других российских источников.

Теперь Fortum готовится подать в суд на российские сетевые издания за распространение ложной информации.