Призыв глав МИД «Большой семерки» к Москве ответить по делу Скрипалей является проявлением «солидарности» в условиях рассыпающегося расследования, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Эта акция – не более чем банальная демонстрация солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых «доказательств» со стороны Великобритании», – уверен Косачев, передает РИА «Новости».

По его словам, все ответы, которые Великобритания якобы до сих пор не получила, исчерпывающим образом озвучены российской стороной и доступны как руководителям «семерки», так и ОЗХО.

В обобщенном виде они следующие: Россия не имеет и никогда не имела программы «Новичок»; Россия полностью уничтожила запасы химического оружия, и этот процесс сертифицирован ОЗХО; Россия полностью контролирует арсеналы ОМП на своей территории в строгом соответствии с международными обязательствами, сказал сенатор.

«Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипалей. И далее по кругу, начиная с первого пункта», – отметил он.

В то же время ни Великобритания, ни Франция, ни ОЗХО не отвечают на совершенно конкретные и составленные в соответствии с основополагающими положениями КЗХО вопросы, переданные соответствующим адресатам официально и уже долгое время остающиеся без какой-либо реакции с их стороны, сказал Косачев.

«Семерке», если уж она хочет установить истину в этом весьма сложном и весьма важном вопросе, необходимо оказать давление прежде всего на своих же соратников, не позволяющих ОЗХО исполнить свои уставные обязанности и упрямо провоцирующих скандал вокруг России с заранее расписанными ролями и заранее заданным «результатом», – заключил Косачев.

Напомним, главы МИД стран G7 заявили, что Москва, «вероятно», несет ответственность за инцидент в Солсбери. При этом никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».

Отметим, что Лондон использует формулировку «весьма вероятно» как в деле Скрипаля, так и в отношении якобы совершенной Дамаском химатаки, столь же похожей на провокацию.

Москва уже заявляла, что готова обсуждать инцидент с Лондоном и ответить на вопросы британской стороны, но Британия на деле требует не ответов на вопросы, а признания вины.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия, однако, интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.

Глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось.