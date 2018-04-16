Страна ЕС высказала недовольство в связи с ударами по Сирии

Ирландия понимает авиаудары, которые предприняли Великобритания и Франция против Сирии, но предпочла бы видеть подобные действия только после получения согласия ООН, заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

Ковени заявил, что на Совете глав МИД стран ЕС фактически все министры согласились и приветствовали действия Лондона и Парижа. «Мы сказали, что понимаем это, но предпочли бы видеть действия с мандатом ООН», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее на это же указала лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она заметила, что президент Франции Эммануэль Макрон, объясняя в СМИ удар по Сирии, апеллировал к тому, что это решение международного сообщества, хотя в ООН никакого голосования не проводили – и Макрону известно об этом.

Франция, Великобритания и США осуществили в ночь на субботу ракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было. Вашингтон, Париж и Лондон не дождались вердикта делегации ОЗХО, которая в те же дни отправилась в Думу для проведения исследования.

Не заручились эти страны и согласием ООН.

По Сирии выпустили 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.