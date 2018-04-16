Ле Пен поймала Макрона на лжи об ударе по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон, объясняя в СМИ совместный удар по Сирии, апеллировал к тому, что это решение международного сообщества, но ему прекрасно известно, что в ООН никакого голосования на этот счет не проводили, заявила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

У Марин Ле Пен спросили, достаточным ли было объяснение удара со стороны Макрона. «Ни в коей мере, и вы это знаете. И французы это понимают. На самом деле эта часть разговора была как минимум жалкой. Президент Франции сам прекрасно знает, что нарушил международное право», – цитирует ее RT.

По ее словам, Макрон пытается создать понятие о международной легитимности. Однако, заметила Ле Пен, президент лжет о том, что решение было принято международным сообществом, так как голосования в ООН не было.

«Международное сообщество нельзя сводить к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции, которая за ними следует. Послушайте, в этом нет никакого смысла», – сказала она.

Ле Пен указала, что Макрон был не в состоянии представить «ни малейшего начального доказательства, которое бы оправдывало военные удары», а международные инспекторы прибыли в Сирию после того, как было решено нанести удары.

«Я говорю французам: нас уже обманывали, когда трясли пробирками, которые должны были доказать существование оружия массового поражения (в Ираке). Так что да, обжегшись на молоке, на воду дуешь. И мне жаль об этом напоминать, но нельзя осуществлять интервенцию в иностранное государство, поскольку именно это и есть нарушение международного права, когда у нас нет никаких доказательств», – заявила Ле Пен.

Накануне в МИД России заявили, что США, Франция и Великобритания пытаются полностью политически подчинить себе остальные страны.

Именно эти страны осуществили в ночь на субботу ракетный удар по Сирии. Объекты в САР были атакованы под предлогом якобы имевшей место химатаки, хотя доказательств предоставлено не было. Более того, западные страны не дождались вердикта делегации ОЗХО, которая отправилась на место предполагаемой атаки с использованием отравляющих веществ как раз в эти дни.

По Сирии в ночь на субботу были выпущены 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.