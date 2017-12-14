В Москве установят бюст Ельцина работы Церетели

Российское военно-историческое общество (РВИО) 23 апреля откроет бюст первого президента России Бориса Ельцина работы Зураба Церетели.

«23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первого президента России работы Зураба Церетели», – рассказал «Интерфаксу» исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он отметил, что «Аллея правителей» носит не мемориальный, а больше образовательный характер. «У нас многие правители, от Рюрика до, на сегодняшний день, Горбачева. Порядка 42 бюстов», – продолжил исполнительный директор.

Кононов сообщил, что на открытие бюста первого президента России приглашена его вдова Наина Ельцина.

Он также отметил, что устанавливать бюст действующего президента Владимира Путина не планируется.