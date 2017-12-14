Врио главы Кузбасса уволил четырех своих замов

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от должностных обязанностей четырех своих заместителей, сообщил представитель областной администрации.

«От должности освобождены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова, Дмитрий Кудряшов», – сообщили в администрации, передает РИА «Новости».

Алексей Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Валерий Цой – замгубернатора по вопросам здравоохранения, Елена Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Дмитрий Кудряшов – жилищно-коммунальный и дорожный комплекс.

1 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Цивилев был назначен врио главы Кузбасса.