Макрон признал, что решение об ударе по Сирии основывалось на предположении

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что решение Запада о проведении ракетного удара по Сирии основывалось на предположении о том, что химическое оружие «могло быть использовано сирийским режимом».

По словам Макрона, разведка Франции и ее партнеров подтвердила, что «использование хлора, химического оружия, имело место» в Сирии, передает РИА «Новости».

«Потом мы установили, что это оружие могло быть использовано… сирийским режимом. И именно поэтому мы с США и Великобританией решили провести эту операцию», – сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что «российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», и «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».