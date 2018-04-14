Путин обсудил с Эрдоганом ракетный удар США по Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции по Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры России и Турции обсудили ситуацию вокруг Сирии, обострившуюся в результате ракетных ударов США и их союзников.

При этом президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.

«Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Тем временем источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в разговоре с Путиным отметил необходимость деэскалации ситуации Сирии, сообщает телеканал NTV, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу Анкара заявила, что являлась посредником между Вашингтоном и Москвой перед ракетными ударами Соединенных Штатов и их союзников по Сирии. При этом Турция выразила удовлетворение ракетным ударом, который президент России Владимир Путин назвал актом агрессии против суверенной Сирии.