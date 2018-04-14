Турция обозначила свою роль в отношениях США и России

Анкара являлась посредником между Вашингтоном и Москвой перед ударами США и их союзников по Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Боздаг написал в Twitter, что «Турция на всех уровнях осудила химическую атаку в сирийской Думе и ясно обозначила свою позицию», а президент страны Тайип Эрдоган «провел переговоры с президентами Трампом и Путиным», передает РИА «Новости».

Турция стала своего рода посредником между США и Россией в поиске урегулирования», – заключил турецкий премьер.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.