Постпред России при ОБСЕ обвинил Вашингтон, Лондон и Париж в помощи террористам

Последними действиями в Сирии Соединенные Штаты, Великобритания и Франция прямо помогают террористам, цинично и показательно нарушая международное право, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский дипломат напомнил, что Вашингтон, Лондон и Париж обязались защищать международное право как соучредители ООН и подписанты Хельсинского Заключительного Акта ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны», – заявил Лукашевич, подчеркнув, что «безрассудное ковбойское поведение Вашингтона, Лондона и Парижа должно получить оценку всех вменяемых членов международного сообщества».

Он также потребовал недвусмысленной реакции «на этот очередной и очевидный случай прямого нарушения норм международного права, попрания основополагающих принципов ОБСЕ» от генсека ОБСЕ и действующего председательства Италии.

При этом Лукашевич выразил признательность тем государствам-участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать «авантюру США и их приспешников».

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Было выпущено более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Позднее США выразили готовность ударить по Сирии еще раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар западной коалиции по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.