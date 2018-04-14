Патриарх Кирилл обсудил с папой римским ситуацию в Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел телефонные разговоры с главами христианских церквей в связи с авиаударами стран коалиции по Сирии.

«Есть желание продолжать с главами церквей переговоры, чтобы прекратить кровопролитие», – передает «Интерфакс» слова Патриарха.

По инициативе предстоятеля РПЦ прошли переговоры с папой римским Франциском, а также проведены консультации с Константинопольским и Александрийским патриархами.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.