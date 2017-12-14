Появилось видео с сирийского аэродрома Меззе после авиаудара

В Сети опубликовано видео с разбомбленного сирийского аэродрома Меззе.

Видео выложено в YouTube-аккаунте телеканала «Россия 24».

На кадрах запечатлен комплекс ПВО С-200, готовящийся к отражению новой потенциальной атаки западной коалиции.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии.

Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В США заявили, что все цели ракетного удара США были связаны с якобы имевшей место сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.