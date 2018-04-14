Стало известно об обстановке в Дамаске после авиаударов

Жители сирийской столицы устроили стихийный митинг после авиаударов возглавляемой США коалиции по Сирии, они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента страны Башара Асада.

Видео происходящего на улицах Дамаска опубликовало RT.

В свою очередь начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии оценивается как спокойная. «Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию», – заверил Рудской.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, находящийся в Дамаске, рассказал, что хорошо реагируют на происходящие события, нет паники, люди вышли на улицы города с национальными флагами и ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга.

Офицер сирийских спецслужб сообщил, что в результате удара США частично разрушилось здание общежития научного центра в Дамаске. «В районе 4.00 утра начался обстрел территории исследовательского центра. Две ракеты попали в корпус общежития. Нанесен лишь материальный ущерб. Сегодня выходной, поэтому кроме охраны никого в здании не было», – сказал сотрудник научного центра.

Посольство Китая в Дамаске сообщило, что в результате авиаударов западной коалиции дипломатический квартал в сирийской столице не пострадал. Сотрудники посольства находятся в безопасности, здание дипмиссии также не пострадало, отметили там, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на сирийской территории сейчас находятся 83 гражданина Китая. После авиаударов сотрудники посольства с ними оперативно связались, данных о погибших или пострадавших в результате ударов коалиции среди китайских граждан нет.

В субботу Сирия показала «Утро стойкости»: администрация президента Сирии опубликовала видео, на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.