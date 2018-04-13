Минобороны приняло на вооружение БМПТ «Терминатор»

Минобороны официально приняло на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор», начаты их серийные поставки в войска, сообщили в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ).

«Боевая машина поддержки танков, больше известная как «Терминатор», принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию. Первая партия машин уже передана военным», – передает ТАСС сообщение корпорации.

В конце марта на «Уралвагонзаводе» сообщили, что первые боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» направлены в Вооруженные силы.

Напомним, ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «Уралвагонзавод» поставит в 2018 году Вооруженным силам свыше 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

В августе стало известно, что Минобороны впервые закупит «Терминаторы». До этого эти БМПТ поставлялись только на экспорт.

Вместе с тем Сирия и Израиль заинтересовались возможностью покупки у России боевых машин поддержки танков.