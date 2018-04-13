В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), комментируя сообщения о якобы госпитализации лидера фракции коммунистов заверил, что у Геннадия Зюганова «никаких проблем» нет.

«С Геннадием Андреевичем все нормально. Он тоже является автором этого законопроекта (о санкциях против США) … Я с ним разговаривал и вчера, и сегодня несколько раз. Уверяю вас, что никаких проблем», – сказал Мельников, передает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что Зюганов перенес сложную операцию, сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц. В КПРФ опровергли сообщения в соцсетях об экстренной госпитализации Зюганова. Вместе с тем в пятницу утром Зюганов на пресс-подход к журналистам не вышел.