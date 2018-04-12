КПРФ опровергла госпитализацию Зюганова

В КПРФ опровергли сообщения в соцсетях об экстренной госпитализации лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова.

«Это все домыслы каких-то телеграм-каналов, это все глупости, никакой госпитализации нет», – заявил депутат Госдумы Александр Ющенко, передает «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы КПРФ не исключил, что Зюганов мог по какой-либо причине обратиться за медпомощью. «Имеет же он право – может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила», – сказал Ющенко.

По его словам, в отношении известных представителей КПРФ информационная кампания развязывается уже не в первый раз. «Недавно разного недостоверные информационные вбросы мы наблюдали по отношению к нашему кандидату на выборах президента России Павлу Грудинину. Сейчас, видно, настал через лидера партии», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Зюганов перенес сложную операцию, сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц.