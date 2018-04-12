Лидер КПРФ Геннадий Зюганов перенес сложную операцию, сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц.

Операция лидеру КПРФ потребовалась из-за обострения хронического заболевания, его состояние оценивается как стабильное, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2012 году Зюганов попал в реанимацию городской больницы Кисловодска. Затем он проходил курс лечения в московском институте кардиологии.