Захарова осадила журналиста после приветствия «Скрипаль воскресе»

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой пришлось осадить болгарского журналиста, который на брифинге поприветствовал ее фразой «Скрипаль воскресе».

«Здравствуйте. Хочется поприветствовать вас словами: «Скрипаль воскресе», – сказал болгарский журналист. Захарова ответила ему, что «это неуместно».

Видео эпизода с брифинга публикует телеканал «Дождь» в своем Facebook.

Сергей Скрипаль пока находится в больнице в Солсбери, однако он уже вышел из комы и заговорил. Информация об этом поступила в субботу, в канун православной Пасхи, на что и намекал болгарский журналист.