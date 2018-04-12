Песков прокомментировал визит Сечина в суд по делу Улюкаева

Взгляд
12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
Разделы

По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
Перейти а раздел…

С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Бой в сирийском небе покажет, насколько наша ПРО научилась сбивать пресловутые «Томагавки»Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль – отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем – «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон, но не только она. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...

У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп высказался о сроках удара по Сирии
          Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в СирииБудущий глава Госдепа рассказал об отношении к войнеВ Роскосмосе перепутали «Буран» с американским шаттломМВД по Кубани прокомментировало «запрет» сотрудникам бить жен и улыбаться
          Немецкие политики призвали Трампа отказаться от удара по СирииЗахарова припомнила Лондону итоги военной кампании в ИракеПентагон рассказал Сенату США о провале с ПРО в ПольшеУкраина и Литва договорились противостоять «Северному потоку – 2»
          Названа причина ухода российских кораблей из ТартусаЯкунин объяснил неприязнь Меркель к русскимПорошенко поручил начать выход Украины из СНГБританцев предупредили о «необычных» российских законах

          Главная тема


          По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

          Удар по Сирии


          Британские СМИ выяснили, смогут ли С-400 остановить «Томагавки»

          свобода мореплавания


          США захотели увидеть Северный морской путь открытым для всех

          «интеллектуальный потенциал»


          Турчинов назвал Украину космической державой

          детская агрессия


          Спасшуюся в Кемерово девочку затравили за то, что она осталась жива

          публикация Скотланд-Ярда


          Россия усомнилась в подлинности заявления Юлии Скрипаль

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          массовый ракетный удар


          С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

          дело скрипаля


          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Песков прокомментировал визит Сечина в суд по делу Улюкаева

          12 апреля 2018, 12:43

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Визит главы Роснефти Игоря Сечина в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева не является вопросом повестки дня Кремля и не имеет отношения к администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «Это не имеет отношения к Кремлю», – заявил он в ответ на просьбу прокомментировать появление Сечина в суде, передает ТАСС.

          Песков также не стал отвечать на вопрос о том, согласовывался ли этот визит с Кремлем и как соотносится необходимость открытого рассмотрения дела с допросом Сечина в закрытом режиме. «Я не располагаю информацией об этом процессе, поэтому я не в состоянии ответить на этот вопрос», – подчеркнул пресс-секретарь.

          В четверг глава Роснефти Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева.

          Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............