Песков прокомментировал визит Сечина в суд по делу Улюкаева

Визит главы Роснефти Игоря Сечина в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева не является вопросом повестки дня Кремля и не имеет отношения к администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не имеет отношения к Кремлю», – заявил он в ответ на просьбу прокомментировать появление Сечина в суде, передает ТАСС.

Песков также не стал отвечать на вопрос о том, согласовывался ли этот визит с Кремлем и как соотносится необходимость открытого рассмотрения дела с допросом Сечина в закрытом режиме. «Я не располагаю информацией об этом процессе, поэтому я не в состоянии ответить на этот вопрос», – подчеркнул пресс-секретарь.

В четверг глава Роснефти Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.