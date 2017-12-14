Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева

Взгляд
12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
Разделы

По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
Перейти а раздел…

С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Бой в сирийском небе покажет, насколько наша ПРО научилась сбивать пресловутые «Томагавки»Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль – отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем – «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон, но не только она. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...

А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Украинская армия попросту неполноценна

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы немного разъяснить ситуацию, которая в действительности сложилась сейчас в Донбассе. Первое, о чем следует упомянуть, – обстрелы. Активность артиллерии выросла. Другой момент нагнетания – грядущее наступление ВСУ. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      На Крымском мосту начали укладывать асфальт

      На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 см
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Як-130 Минобороны упал в Воронежской области
          Белый дом прокомментировал возможность удара по российским силам в СирииБудущий глава Госдепа рассказал об отношении к войнеОЗХО завершила изучение инцидента со СкрипалямиМВД по Кубани прокомментировало «запрет» сотрудникам бить жен и улыбаться
          Немецкие политики призвали Трампа отказаться от удара по СирииНебензя рассказал о поцелуях с ХейлиПентагон рассказал Сенату США о провале с ПРО в ПольшеФинляндия выдала итоговое разрешение «Северному потоку – 2»
          Названа причина ухода российских кораблей из ТартусаРоссия потребовала заставить США выполнять соглашения о штаб-квартире ООНПорошенко предложил Мэй помощь по «делу Скрипаля»Британцев предупредили о «необычных» российских законах

          Главная тема


          По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

          Удар по Сирии


          Британские СМИ выяснили, смогут ли С-400 остановить «Томагавки»

          свобода мореплавания


          США захотели увидеть Северный морской путь открытым для всех

          публикация Скотланд-Ярда


          Россия усомнилась в подлинности заявления Юлии Скрипаль

          детская агрессия


          Спасшуюся в Кемерово девочку затравили за то, что она осталась жива

          «это очень серьезно».


          Российский адмирал: США готовят мощнейший удар по Сирии

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          массовый ракетный удар


          С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

          дело скрипаля


          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          Обстановка в Донбассе


          Денис Селезнев: Некоторые представляют ВСУ, как слаженную военную машину управляемую США

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева

             12 апреля 2018, 11:19
          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева; его допрос запланирован на четверг.

          Прокуратура настояла на допросе Игоря Сечина, а также попросила провести его в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

          «Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании «Роснефть», речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании «Башнефть», – пояснил прокурор.

          При этом глава «Роснефти» избежал встречи с журналистами в Мосгорсуде, пройдя по служебному коридору.

          В четверг полиция привезла экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в Мосгорсуд. Адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе рассказал журналистам, что Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой, «все у него хорошо».

          Защита Улюкаева просит оправдать его либо изменить наказание на условное, передает ТАСС.

          Судья в ходе заседания заявила, что Улюкаев попросил допустить к защите в Мосгорсуде свою жену Юлию Хряпову в качестве общественного защитника. Она якобы знакома с материалами дела через адвокатов.

          Однако экс-министру было отказано в этой просьбе. «Улюкаев располагает четырьмя квалифицированными защитниками, супруга Улюкаева не имеет юридического образования и не может оказать ему квалифицированную помощь», – мотивировала свое решение судья.

          Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............