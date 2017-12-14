Сечин впервые явился в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу экс-министра Алексея Улюкаева; его допрос запланирован на четверг.

Прокуратура настояла на допросе Игоря Сечина, а также попросила провести его в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

«Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании «Роснефть», речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании «Башнефть», – пояснил прокурор.

При этом глава «Роснефти» избежал встречи с журналистами в Мосгорсуде, пройдя по служебному коридору.

В четверг полиция привезла экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в Мосгорсуд. Адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе рассказал журналистам, что Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой, «все у него хорошо».

Защита Улюкаева просит оправдать его либо изменить наказание на условное, передает ТАСС.

Судья в ходе заседания заявила, что Улюкаев попросил допустить к защите в Мосгорсуде свою жену Юлию Хряпову в качестве общественного защитника. Она якобы знакома с материалами дела через адвокатов.

Однако экс-министру было отказано в этой просьбе. «Улюкаев располагает четырьмя квалифицированными защитниками, супруга Улюкаева не имеет юридического образования и не может оказать ему квалифицированную помощь», – мотивировала свое решение судья.

Алексей Улюкаев в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам колонии за взятку. Изначально он был помещен в сборную камеру, но затем его перевели в обычную карантинную камеру, где он находится один.