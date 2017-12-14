Захарова припомнила Лондону итоги военной кампании в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ударами по Сирии Лондон намерен навести в арабской республике такой же «порядок», как в Ираке.

«Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут. А ведь на этих подлодках молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй. Она потом может и извиниться. А им с этим жить», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам приготовиться к ударам по правительственным силам в Сирии.

Также британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента.