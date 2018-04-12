Додон предупредил об угрозе возобновления конфликта в Приднестровье

Запад может «разморозить» конфликт в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, западные страны ищут возможности «зацепить Россию», так что «какому-то ястребу» может прийти в голову «разморозить конфликт» и попытаться выставить Россию агрессором, когда она «захочет защитить своих граждан в регионе», передает ТАСС со ссылкой на «Акчент ТВ».

Додон начал формирование Национального фронта по защите государственности. Он подчеркнул опасность призывов к ликвидации молдавской государственности, с которыми выступают сторонники объединения с Румынией. По его словам, унионисты активизировались из-за недовольства жителей страны политикой проевропейских партий, которые остаются у власти уже девять лет.