Додон предупредил об угрозе дестабилизации ситуации в Молдавии

Действия сторонников объединения Молдавии и Румынии дестабилизируют ситуацию в республике и угрожают безопасности региона в целом, предупредил президент Молдавии Игорь Додон.

Он подчеркнул, что расценивает последние события Румынии, где 27 марта обе палаты парламента поддержали идею объединения с Молдавией, как «очень недружественный шаг» по отношению к Кишиневу, передает РИА «Новости».

«Действия, которые предпринимают и поддерживают… отдельные партии или политики, ведут к дестабилизации ситуации, это большая проблема для безопасности не только Молдавии, но и всего региона», – заявил Додон в интервью изданию Libertatea.ro.

Президент Молдавии добавил, что сложившаяся ситуация настораживает не только его, но и 70-80% населения республики.

В связи с этим Додон сообщил, что направил официальное обращение к руководству ООН, Совету Европы и ОБСЕ, в котором попросил обратить внимание на проблему.

Глава Молдавии подтвердил, что выступает за уголовное наказание за действия организаций, которые ведут к ликвидации государственности и продвигают идеи объединения с Румынией.

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