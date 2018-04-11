В России задумались о подаче иска на Трампа за преступления против человечества

Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин не исключил возможности подачи иска в международный суд на президента США Дональда Трампа после его сообщения в соцсетях о ракетном ударе по Сирии.

«Я думаю, что к этому идет... Одна из мер, я думаю,... подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара – это военное преступление, это преступление против человечества», – цитирует РИА «Новости» Швыткина.

Ранее в среду Трамп написал в своем Twitter, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.