Россия предложила Индии открыть совместное производство тяжелых огнеметов

Директор по внешним связям предприятия «Омсктрансмаш» Максим Малахов сообщил, что Москва предложила Нью-Дели производство огнеметных систем ТОС-1А с участием предприятий Индии, выпускающих российские танки.

«Мы предлагаем не просто поставку тяжелых огнеметных систем..., а следующую схему работы: поскольку в Индии есть заводы по лицензионному производству танков Т-72 и Т-90, а тяжелые огнеметные системы изготавливаются именно на шасси этих танков, то мы индийской стороне предлагаем разделить сферы ответственности. Они берут шасси, а мы поставляем боевой модуль, который осуществляет стрельбу, и уже на территории Индии собираем и испытываем готовое изделие», – цитирует РИА «Новости» Малахова.

Он отметил, что для создания тяжелых огнеметных систем не требуется строительство новых шасси. По его словам, для этого подойдут отремонтированные шасси, ранее использовавшиеся индийской армией.

ТОС-1А «Солнцепек» - это модификация ТОС-1 «Буратино», тяжелой огнеметной системы залпового огня на базе танка Т-72. Тяжелая огнеметная система состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии с 2001 года. Специализация ТОС-1А – поражение живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, вывод из строя бронированной техники.