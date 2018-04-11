СБ России заявил об усилении контроля границы

Совет безопасности России усилил контроль в тех местах государственной границы, где в страну могут проникнуть террористы, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, по итогам заседания СБ России под председательством президента Владимира Путина в пятницу «был принят комплекс мер по усилению охраны» границы. Речь идет о направлениях, где возможно проникновение «членов международных экстремистских и террористических организаций», в том числе обратить особое внимание на миграционный поток, передает РИА «Новости».

Также Патрушев отметил, что решение задач по защите различных объектов от террористических атак должно быть подкреплено должным финансированием программ в области противодействия терроризму.

Кроме того, глава СБ России заявил, что важно готовить специалистов в области истории и культуры ислама, чтобы противодействовать распространению «воинствующей исламистской идеологии».

По его словам, особого внимания со стороны правоохранителей требуют дети, вернувшиеся в страну после прохождения подготовки в учебных лагерях международных террористов.

Он добавил, что в 2017 году силовики не дали более 100 жителям Северного Кавказа уехать воевать за рубеж за террористов.

«По ним ведется целенаправленная работа», – сказал он.

В то же время на Северной Кавказе, считает Патрушев, ведется недостаточно активная работа со стороны организаций, которые должны воспитывать у молодежи чувство патриотизма. Речь идет в том числе о региональных организациях Российского военно-исторического общества. По мнению главы СБ России, у военно-патриотических объединений и клубов нет единой стратегии.

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на военное поражение, группировка «Исламское государство*» все еще может совершать вылазки в разных регионах мира.