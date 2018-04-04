Путин заявил о способности ИГ на вылазки в разных регионах мира

Президент Владимир Путин считает, что, несмотря на военное поражение, группировка «Исламское государство*» все еще может совершать вылазки в разных регионах мира, и чтобы противостоять ей, нужно подумать о новых формах международного взаимодействия.

Об этом говорится в приветствии президента участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал в среду секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка (ИГ*) сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры», – говорится в приветствии, передает РИА «Новости».

В этих условиях, считает Путин, «необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы».

Напомним, 11 декабря прошлого года президент Владимир Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии. Там остались два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.