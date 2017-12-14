Опубликовано издевательское «письмо Дурова» главе ФСБ

Юрист мессенджера Telegram Павел Чиков опубликовал в своем канале «заявление» от имени основателя сервиса Павла Дурова в адрес главы ФСБ Александра Бортникова о передаче «ключей от мессенджера»; на фото заявления при этом лежат дверные ключи.

«Передал, похоже», – написал Чиков в своем Telegram, опубликовав «заявление» на имя Бортникова. В документе говорится, что в соответствии с требованиями законов России Дуров передает «ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями».

Позже он пояснил, что фотография «заявления» сделана неизвестным автором, соответственно, и документ составлялся не Дуровым. Подпись на заявлении закрыта ключами.

В пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск. До этого она сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно.

4 апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования.