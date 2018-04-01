В МЧС рассказали о ситуации с сигнализацией в кемеровском ТЦ

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев рассказал, в каком состоянии находилась сигнализация на момент пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал «пожар» поступил к охраннику на пульт на первый этаж», – приводит его слова «Российская газета».

Еникеев отметил, что если бы сигнализация работала в автоматическом режиме, то системы дымоудаления должны были бы включиться «мгновенно», лифты стали бы спускаться на первый этаж, эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокировались бы.

Сигнализация находилась в ручном управлении, потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов, сказал Еникеев. «Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», – добавил представитель МЧС.

По его словам, пожарные получили сигнал о тревоге по телефону. Кто именно звонил, он не уточнил.

Причиной перевода сигнализации в ручной режим, продолжил Еникеев, могли стать сбои в ее работе, ведь, как сообщается, с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания. По этой причине ее отключили, переведя в ручной режим. «Но с точностью сказать это можно будет только, когда будет полностью «снята» информация всех событий с контрольного прибора сигнализации», – пояснил Еникеев.

25 марта при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

В воскресенье президент Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева и назначил Сергея Цивилева врио главы Кузбасса. Временно исполняющий губернатора региона в обращении к жителям заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание.

Цивилев также призвал вынести на обсуждение с горожанами вопрос о создании на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» детского технопарка с мемориалом.