Стало известно, что появится на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на совещании в администрации региона призвал вынести на обсуждение с горожанами вопрос о создании на месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» детского технопарка с мемориалом.

«Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы обладминистрации.

Мэр Кемерово Илья Середюк сообщил, в свою очередь, что сейчас на разных интернет-площадках идет голосование, в ходе которого кемеровчане могут выбрать или предложить свой вариант благоустройства территории ТРЦ. Он отметил, что сейчас из всех вариантов лидирует создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

Ранее в воскресенье в пресс-службе администрации Кемеровской области сообщили о перечислении выплат семьям 59 погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Размер выплат составляет 5 млн рублей за каждого погибшего. В этот же день в МЧС рассказали, что пожар и задымление в ТРЦ были стремительными и лавинообразными, все произошло в считанные секунды.