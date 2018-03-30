Мошенники воспользовались сбоем в Telegram

Воспользовавшись произошедшим накануне масштабным сбоем в работе Telegram, мошенники использовали поддельный аккаунт основателя мессенджера Павла Дурова в Twitter, с которого предлагали поучаствовать в «акции» и выиграть криптовалюту.

«За час работы на криптокошелек, рекламируемый фейковым аккаунтом Дурова в Twitter, перевели около 3,5 тыс. долларов», – приводит сообщение компании по борьбе с киберпреступлениями Group-IB ТАСС.

В компании также отметили, что по состоянию на вечер 29 марта суммарный ущерб превысил 30 тыс. долларов, а к утру, 30 марта, достиг 59 тыс. долларов.

Сообщается, что в четверг, через несколько часов после начала сбоев в работе Telegram, в ветке обсуждений в официальном Twitter-аккаунте Дурова якобы от самого основателя мессенджера появились призывы присоединиться к промо-акции в рамках «извинительной кампании», начатой из-за приостановки работы мессенджера.

Фотография пользователя и имя владельца фейкового аккаунта практически полностью повторяли данные официальной страницы Павла Дурова: имя пользователя отличалось лишь на одну букву.

Как заявил директор по спецпроектам компании Group-IB Руслан Юсуфов, была использована «классическая схема социальной инженерии».

«Мошенники сыграли на неприятном инциденте для пользователей Telegram и пообещали им участие в некой промо-акции, где они за скромные деньги могут стать обладателями большого денежного приза. Свою роль сыграло доверие к лидеру Telegram, в ветке которого и появился фальшивый аккаунт, внешне никак неотличимый от реальных комментариев Дурова», – отметил Юсуфов.

Напомним, накануне основатель Telegram Павел Дуров извинился за трехчасовой сбой в работе сервиса, отметив, что проблемы не затронули Америку и Восточную Азию.