Дуров извинился за сбой в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров извинился за трехчасовой сбой в работе сервиса, отметив, что проблемы не затронули Америку и Восточную Азию.

«Сегодня многие наши европейские пользователи заметили проблемы с подключением. Это было связано с плановыми работами провайдера нашего дата-центра, что, к сожалению, привело к приостановке в работе. Благодаря распределенной системе Telegram проблемы не затронули Америку и Восточную Азию», – написал Дуров в своем Telegram.

Он также извинился за проблемы в работе сервиса.

«Мы искренне приносим извинения за неудобства, которые вызвал сбой – мы знаем, что десятки миллионов европейцев полагаются на Telegram для общения со своими коллегами и близкими», – написал он.

Дуров пообещал, что компания будет модернизировать оборудование и улучшит канал связи между инженерами и электриками центров обработки данных, чтобы избежать дальнейших проблем.

В четверг по всему миру произошел сбой в работе Telegram. Павел Дуров заявлял, что сбой в работе мессенджера произошел из-за отключения питания в кластере серверов в Европе. Он обещал восстановить работу в ближайшее время.