Захарова ответила на заявления об «убийстве» Лесина

Спекуляции вокруг смерти экс-главы «Газпром-Медиа» и бывшего министра печати России Михаила Лесина в Вашингтоне вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вызывают недоумение новые спекуляции американских СМИ относительно обстоятельств смерти в Вашингтоне 5 ноября 2015 года бывшего российского министра Михаила Юрьевича Лесина. Такие рассуждения основываются на заявлениях известного британского «правдоруба» Кристофера Стила», – приводятся слова Захаровой в Twitter МИД России.

Напомним, во вторник, 27 марта, сообщалось, что экс-сотрудник МИ-6 Британии Кристофер Стил заявил, что Михаил Лесин был якобы убит в Вашингтоне по заказу некоего российского олигарха.

Отметим, в январе ФБР США обнародовало материалы расследования смерти Лесина, которые подтверждают его смерть от несчастного случая в ноябре 2015 года. Тело Лесина обнаружили в гостинице в центре Вашингтона.