Расследование ФБР подтвердило смерть Лесина от несчастного случая

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало материалы расследования смерти экс-министра печати России Михаила Лесина, которые подтверждают сего смерть от несчастного случая.

На сайте ФБР опубликован ряд документов под названием «Mikhail Lesin Part 01 of 01», который содержит внутренюю переписку ФБР, заключения судмедэкспертов, сообщение о закрытии расследования и установлении смерти Лесина в результате несчастного случая, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что дело о смерти в ноябре 2015 года Лесина в Вашингтоне было закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти господина Лесина с «не определенной» на «несчастный случай».

Напомним, смерти экс-главы «Газпром-Медиа» и бывшего министра печати России стало известно в ноябре 2015 года. Его тело было обнаружено в гостинице в центре Вашингтона. Полиция американской столицы опубликовала краткий отчет о происшествии. Сотрудник полиции зашел в номер Лесина и увидел его тело на полу.

Вызванные парамедики констатировали смерть, и тело было отправлено на экспертизу.

В декабре 2017 года США вышла статья, в которой описаны последние дни бывшего министра печати России Михаила Лесина, умершего в 2015 году при загадочных обстоятельствах. Сообщалось, что большая часть полицейского протокола засекречена. Не совсем понятно, как власти США пришли к выводу, что 57-летний мужчина погиб случайно - после падения и удара головой.