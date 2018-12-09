Россия резко поднялась в рейтинге развивающихся экономик по версии Bloomberg

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран с развивающимися рынками; Россия в нем поднялась с седьмого места на второе за полгода.

Учитывались показатели роста ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. Россию обошла только Малайзия, опередив только на 0,19 балла. На третьем месте с отставанием в 0,97 балла идет Китай, сообщает «Российская газета».

В десятке также оказались Филиппины, Колумбия, Таиланд, Польша, Мексика, Чили, Южная Корея. Всего в рейтинге 20 стран. Последнее место занимает Турция, полгода назад занимавшая пятое место.