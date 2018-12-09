Нарышкин обвинил Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что власти Британии уничтожают улики по делу об отравлении Скрипалей и не идут навстречу в расследовании.

«К сожалению, британская сторона не идет навстречу, более того, британская сторона в ходе расследования, как вот видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики, домашних животных, другие предметы», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что установить истину может помочь только совместное расследование.

«До сегодняшнего дня мы воспринимаем это пока как фарс, как провокацию», – сказал Нарышкин.

Ранее в ноябре британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что российской разведке был нанесен серьезный ущерб в результате действий Запада после отравления Сергея Скрипаля и его дочери.