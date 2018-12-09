В РЖД рассказали, где можно протестировать новый плацкартный вагон

Пассажиры железных дорог могут оценить макет нового плацкартного вагона на Казанском вокзале, сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Мы представили макет. Этот макет будет находиться в ближайшие дни на Казанском вокзале. Мы до конца года соберем пожелания наших пассажиров», – цитирует Пегова РИА «Новости».

Он отметил, что в компании уже заметили некоторые параметры, которые требуют доработки.

По его словам, вагон для опытной эксплуатации планируют изготовить до конца 2018 года.

«На разных направлениях начнем эксплуатировать для того, чтобы доработать, и примем окончательное решение, когда произведем модернизацию вагонов», – уточнил он.

Напомним, в ноябре макет вагона был представлен на выставке «Транспорт России» в Москве. Посетители могли его протестировать и оставить свой отзыв. Большинство опрошенных оценили его положительно.

В РЖД сообщали, что стоимость билетов в новых вагонах будет не выше, чем в обычных.

Ранее появились фотографии новых плацкартных вагонов РЖД. Концепт предусматривает модульные пространства и пассажирские места со шторами, современный интерьер и вендинговые аппараты. В вагоне полки стали длиннее и шире.